Sara’s verhaal is een voorbeeld van de verdwenen menselijke maat in het vluchtelingenbeleid

Sara* is een tienermeisje als vele anderen. Ze haalt goede resultaten op de havo en werkt hard in haar bijbaantje in de horeca; ze is vaak vrolijk, maar maakt ook wel eens ruzie met haar pleegmoeder. Kortom, alles wat je van een gezonde Drentse tiener verwacht.

Er is één belangrijk verschil. Op haar veertiende - nu ruim een jaar geleden - zat Sara in een bootje op de Middellandse Zee. Zelfstandig reisde ze naar Nederland, op de vlucht voor geweld in haar thuisland. Hier vond ze de gastvrijheid van een echtpaar in mijn gemeente, dat haar een huis bood, en ruimte om op adem te komen.

Toen ik 14 was, leerde ik de weg kennen naar de frikandelbroodjes in de lokale grootgrutter; Sara vond haar weg dwars door Europa. Ik haalde onvoldoendes omdat ..