Een lucky loser zijn als een mooie metafoor voor het leven

Ooit heb ik nog aan polsstokverspringen gedaan. Ik moest daarvoor een avond per week naar training. Daar oefende ik vooral om razendsnel in een paal te klimmen. Het was droog oefenen, want in de eerste tijd gingen we nog niet het water over. Dat kwam pas later. Het polsstokverspringen is een sport die alleen in Noord-Holland, waar ik toentertijd woonde, en Fryslân wordt beoefend. In die laatste provincie wordt het fierljeppen genoemd.

Wist u dat het zelfs voor professionele polstokverspringers spannend is of zij de overkant halen of met een plons in het water belanden? Dat maakt het een leuke sport om naar te kijken, vooral tijdens de jaarlijkse derby tussen Noord-Holland en Fryslân. Zelf moest ik ooit aantreden in een wedstrijd in ..