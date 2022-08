Baarschaamte: ‘Gaan we de waarde van kinderen uitdrukken in hoeveelheid CO2-uitstoot?’

Volgende week is het Graceland Festival! Ik kijk er nu al naar uit; vooral naar het optreden van muzikanten die uit de Liedjesbijbel zingen. Voor mijn zoontje van bijna twee jaar wordt dat de eerste ervaring van een live optreden dat hij volledig kan meezingen. Deze column gaat echter over een ander programmaonderdeel, namelijk ‘Dit is de dag’ op zaterdagavond over … baarschaamte. De programmaomschrijving heeft het over een ‘duurzaam dilemma’: moeten we minder kinderen krijgen omwille van het milieu?

Ik kon het bijna niet geloven, maar na rondvragen in mijn ‘duurzame bubbel’ blijkt het inderdaad een thema te zijn. Enkele vriendinnen hebben na de geboorte van hun kind een opmerking gekregen dat kinderen niet duurzaam zijn. Blijkbaar zijn w..