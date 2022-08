Excuusdwang in een hypergevoelige samenleving

Programmamaker Tim den Besten zat maandag huilend bij de Nieuws BV op Radio 1. Hij leek een zenuwinzinking nabij. Tijdens de presentatie van de Canal Pride, afgelopen zaterdag, had hij een regel van een Sinterklaasliedje gezongen: ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’. Omdat hij zijn vriend Nicolaas Veuls op een boot zag aankomen. ‘Heel dom’, zei Den Besten huilend. ‘Nu is ervan gemaakt dat ik – het was een boot met veel donkere mensen –, dat ik daarom dat liedje had gezongen.’

Hij kreeg bovendien het verwijt ‘Piet’ te hebben geroepen naar de boot. Als je de beelden terugkijkt, blijkt het duidelijk ‘Stien’ (S10) te zijn geweest, de naam van de zangeres op de boot. Toch kreeg Den Besten ‘woedende reacties’: ‘Ze moeten je opsluiten ..