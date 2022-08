Zoek je leuk personeel? Rooster vrienden tegelijkertijd in

‘Wij zoeken leuke collega’s.’ ‘Kom jij ons team versterken?’ ‘Wij zoeken jou!’ Vooral in de horeca en de detailhandel zijn bordjes met soortgelijke teksten te vinden. Er zijn niet minder mensen die willen werken, maar er is meer werk. En als het werk voor het oprapen ligt, kiezen mensen voor het leukste en best betaalde werk.

Jongeren willen blijkbaar flexibel zijn. Het aantal jongeren dat zich als zelfstandige meldde om bij een platformbedrijf - bijvoorbeeld flits- en maaltijdbezorgers - aan de slag te kunnen is in een jaar tijd met dertig procent gestegen. Dat liet de Kamer van Koophandel (KvK) maandag weten.

Om mensen vast te houden, voor je of voor je terug te winnen moeten werkgevers met (toekomstig) personeel praten over wensen..