Een medicijn tegen de hebzucht

Tijdens je levensreis - die een christen pelgrimage kan noemen - helpt het af en toe een harde noot te kraken. Bijvoorbeeld over hebzucht, de drang naar altijd meer en nooit genoeg, waarvan het soms lijkt of het onze complete samenleving is binnengeslopen.

Er valt iets tegen te doen, een gedachteoefening die bij herhaling beter werkt dan je van tevoren verwacht. Hij werkt simpel en valt terug op het uitgangspunt dat je misschien wel het beste kunt genieten van spullen die een ander bezit.

In extremis ziet dat er zo uit: je rijdt op je fiets langs een prachtig landgoed, stapt af en loopt een eindje de oprijlaan in. Een informatiebord legt uit wie er zoal heeft gewoond en dat het landhuis, voor het laatst gerestaureerd in 1928, nog steeds pa..