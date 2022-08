Thérèse laat zien dat heiligheid niet alleen is voorbehouden aan personen met een groots leven

Ook onder Nederlandse vakantiegangers in Frankrijk die er niet over piekeren om thuis naar de kerk te gaan, blijft het een favoriet uitje: even dat pittoreske kerkje bezoeken en er misschien zelfs een kaarsje opsteken.

De onvermijdelijke beelden en schilderijen van Jezus en Maria zullen de meeste toeristen nog wel herkennen. Dat geldt mogelijk niet voor een andere vrouw die overal in Franse kerken te vinden is: de heilige Theresia van Lisieux (1873-1897).

Zij verdient een plek op de heiligenkalender die het Nederlands Dagblad heeft samengesteld (haar feestdag op 1 oktober is nog vrij), omdat Thérèse laat zien dat heiligheid niet alleen is voorbehouden aan personen die een grootst en meeslepend leven hebben geleid, maar juist..