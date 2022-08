En weer verschenen er beelden van varkens met hittestress

Psycholoog en filosoof Esteban Rivas wil dat mensen alle voelende dieren als gelijkwaardig gaan zien. Hij legde dat vorige week uit in het Nederlands Dagblad. ‘Bij mensen willen we een ander niet domineren of tot slaaf maken. Dat wil ik ook niet bij andere dieren.’ Esteban Rivas eet daarom geen dierlijke producten.

Rivas sprak mijn geweten aan. En er was toeval in het spel. Ik had net een gesprek gevoerd met een logé over het eten van dieren. Hij was vegetariër geworden en vertelde van een ervaring die hem over de drempel had geholpen. Het gebeurde op de openbare weg, voor een kruispunt. Naast hem stond een vrachtwagen met opeengepakt vee. Hij keek tussen de kieren van de laadruimte en dacht: ooit veroordelen ze onze omgang met..