Mijn vrouw heeft meer aandacht voor de hond dan voor mij

Hij komt alleen. ‘We komen lastig aan elkaar toe’, begint hij. Als ik wat doorvraag vertelt hij dat zijn vrouw en hij al jaren vrijwel geen seks meer met elkaar hebben. Hij heeft dat heel lang begrepen. Zijn vrouw had veel fysieke klachten en hij wilde zich niet aan haar opdringen. Maar de laatste paar jaar ging het veel beter met haar, was ze actief en wandelde ze veel. Met de hond.

Om voor wat afleiding te zorgen hadden ze een paar jaar geleden een labrador-puppy genomen en dit had zijn vrouw veel goed gedaan. Wat wel gebeurde, was dat het beestje urenlang in de bench piepte en kermde wanneer ze hem ’s nachts alleen lieten. Uit angst dat de buren zouden gaan klagen hadden ze het beestje met bench en al in hun slaapkamer gezet.

