De man keek me na en dit keer voelde het onveilig

Het was bloedheet op het Zuid-Franse strand. Het zand en zout van de zee prikten in mijn benen en ik rook volgens mezelf naar een in zonnebrand gedepte haring. Het was er druk, ook de Fransen hadden vakantie. Ik keek naar een vrouw die in haar nog natte boerkini op een strandstoel zat. Het zag er verrassend verfrissend uit. Heerlijk, dacht ik een moment, lekker in een verkoelend pak genieten van de zon.

Het strand werd mij te heet en ik liep naar de zee. Ik zag dat een man in een strandstoel me nakeek. Ik voelde me er ontzettend ongemakkelijk bij, iets waar ik meestal niet zoveel last van heb als ik me bekeken voel. Dan zwaai ik even overdreven of ik dubbelcheck of er geen restje yoghurt aan mijn kin hangt of zo. Maar dit keer was het and..