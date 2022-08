Het ‘gevallen’ lam wordt gedragen naar frisse weide, koele beek en veilige stal

Een golf van wol vloeit over de goed geasfalteerde weg. 120 schapen aaneengesloten, aangevuurd door de herder, zoeken lager wal, vinden grazige weiden aan de overzijde en wat verder koele wateren. Als laatste steekt de pezige, zongestoofde, als door menie gebruinde vader van de herder over, ook met stok. Of is het meer een staf? Wanneer de schapen veilig over zijn, is er tijd voor een vriendelijk woord, een hartelijk gesprek. Nee, de herder is geen huurling, de kudde is zijn eigendom. ’s Nachts is er onderdak en zijn de schapen veilig voor wolf en beer. De kudde levert behalve wol die lelieblanke zoute kaas, die zich makkelijk brokkelen laat in salades, brinza in het Roemeens.

We verbazen ons trouwens over de plek waar de herder zijn scha..