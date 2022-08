De meeste grote levenskeuzes zijn achter de rug, op naar de tweede helft van mijn leven

Vorige week zaterdag ben ik 40 jaar geworden. De eerste helft zit erop. Vooralsnog bespeur ik gelukkig geen midlifecrisis bij mezelf, maar het kan natuurlijk zijn dat ik in de ontkenningsfase zit. Ik krijg op dit moment juist ontzettend veel energie van het leven. Als iemand mij vraagt hoe het met me gaat, geef ik vaak als antwoord: ‘Ik zit lekker in het leven.’

Over wat het leven leuk maakt en zorgt dat ik er lekker in zit, is vervolgens genoeg te vertellen. Ik heb een leuke, veelzijdige baan, wordt omringd door een mooi gezin, heb voldoende uitdagingen en ontmoet inspirerende mensen of kom hun verrassend op het spoor. Kortom: ik voel me meer in balans dan ooit.

Als ik terugdenk aan de verschillende leeftijdsfases in de afgelopen ve..