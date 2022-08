Naar Friesland, waar geen grutto meer te zien was, wel eeuwenoude kerkjes

Onze vakantie voerde ons dit jaar naar Friesland, voor een Elfstedentocht op de fiets. Hoewel we als familie geen Friese wortels hadden, ben ik er wel geboren (in Murmerwoude, nu Damwoude geheten) en blijft het voor mij voelen als het Heitelân. Het idee kwam deze keer – ik biecht het maar eerlijk op – door de Denkend aan Holland-vaartocht van André en Janny die hen vorig jaar langs de Friese steden voerde.

Vroeger maakte ik hele fietstochten door het Friese land. Daarom was dit ook een beetje een nostalgische tocht. De meest opvallende verandering vond ik de vogelstand. Ik herinnerde me van vroeger in voorjaar en zomer overal door de lucht dartelende kieviten en parmantig lopende grutto’s. Friesland was ooit de kraamkamer van de wer..