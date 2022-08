Remkes wil een gesprek zonder taboes, maar dat kan hij vergeten

‘Ik stel een open gesprek voor waarin geen taboes zijn’, schreef Remkes in zijn brief aan de twintig boerenorganisaties die hij heeft uitgenodigd om vrijdag te komen praten. Hopelijk let de beveiligingsbeambte een beetje op als de deelnemers aan het gesprek voor de deur staan. Dat er niet stiekem een paar taboes naar binnen glippen. Ze hebben de neiging nogal vasthoudend te zijn.

Van Remkes mag je verwachten dat hij ze thuis zal laten - al die onderwerpen waar hij het niet over wil hebben, omdat ze nu eenmaal taboe zijn, maar waar hij het toch over moét hebben, omdat er geen taboes mogen zijn.

Agractie, een van de twintig organisaties die is uitgenodigd, maakt het taboeloos praten al bij voorbaat lastig, want er is een lijstje bij R..