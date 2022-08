Armoede wordt ingezet tegen klimaatbeleid en dat is fnuikend

Het klonk verschrikkelijk. Econoom Barbara Baarsma sprak maandag voor de radio over de kwalijke gevolgen van CO 2 -uitstoot. Zij stelde voor de rechten op CO 2 -uitstoot eerlijk onder burgers te verdelen. Burgers mogen die rechten dan aan elkaar doorverkopen. ‘Als ik wil vliegen’, zei Baarsma, ‘koop ik de uitstootrechten van iemand die niet gaat vliegen, omdat die daarvoor bijvoorbeeld geen geld heeft, en diegene krijgt daardoor een beetje meer geld. Of diegene woont in een klein huurhuis en ik woon in een groter huis: ik heb dus meer uitstootrechten nodig om mijn huis te verwarmen. Zo kunnen mensen met een smalle portemonnee ook iets verdienen aan vergroening.’

Dus mevrouw Baarsma kan blijven vliegen dóórdat de arme sloeber dat niet meer kan..