Sta je daar voor een gesloten deur. Binnen is gezang en gezamenlijkheid en jij staat buiten

Veel Randstedelijke kerkdeuren zitten alle dagen potdicht. Met uitzondering van die momenten dat het kerkvolk via de hoofdingang naar binnen schrijdt. Zodra de vermeende laatste kerkganger de hielen over de drempel heeft getild en de secondewijzer zegt dat de dienst zal aanvangen, gaan de deuren dicht. En niet zomaar dicht, maar dicht-dicht. Dat wil zeggen: op slot. Sta je daar als gestreste telaatkomer voor een gesloten deur. Binnen is gezang en gezamenlijkheid en jij staat buiten. Nahijgend, omdat je dit keer op tijd wilde komen. Gefrustreerd, omdat het je weer niet is gelukt. In tranen uitbarstend, omdat de kerk een bunker blijkt - en niemand die je ziet of hoort.

Lieden die hun leven keurig op orde hebben, hebben meteen een weer..