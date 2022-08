Maak tijd voor het slapen van je kind, zijn hersenen hebben het nodig

‘Van slapen word ik moe’, zei Knofje in de gelijknamige KRO-kinderserie geregeld als het tijd was om een dutje te doen. ‘Maak tijd voor slapen’, zeggen onderzoekers van de University of Maryland School of Medicine (UMSOM). Want uit hun onderzoek bleek dat kinderen die weinig sliepen, minder grijze stof in hun hersenen hadden dan leeftijdsgenoten. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen eind juli in het vakblad ‘The Lancet Child & Adolescent Health’. Ze verzamelden gegevens van meer dan achtduizend kinderen van 9 en 10 jaar oud in de VS over een periode van twee jaar.

