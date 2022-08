De psyche achter een rommelig bureau

Er zijn mensen die een deel van hun leven achter een bureau doorbrengen. Hoe ziet dat bureau er uit? Zegt dat iets over de persoon die erachter zit? Moet je bij een sollicitatie een foto van je bureau meesturen?

Allereerst de mensen die geen enkele afleiding op hun bureau kunnen velen. Alleen datgene wat op dat moment in gebruik is, ligt keurig recht op het blad. Het ziet er heel geordend uit. Maar zijn ze dat ook? Misschien hebben ze de rommel verplaatst naar een plek die minder zichtbaar is: de rommellade.

Bij anderen lijkt het bureaublad een ongeorganiseerde bende. Alles ligt door elkaar en soms liggen er tal van onzinnige gadgets, make-upspullen, zelfs sokken. Zijn die mensen dan zelf ook zo ongeordend? Dat is maar de vraag. Die spulle..