Het is een verademing dat topvoetballers niet zijn opgeslokt door het secularisme

Zo extreem als in een grapje van Johan Cruijff (1947-2016) zal het niet worden. Maar toch. Tijdens zijn voetbalperiode bij Barcelona constateerde de fameuze professional dat opmerkelijk veel Spaanse spelers een kruisje slaan voordat zij het veld opgaan. ‘Als ze dat alle 22 zouden doen, moeten de wedstrijden wel steeds in een gelijkspel eindigen’, zei hij.

Begin deze maand komt de Nederlandse eredivisie weer op stoom. Ook dan zullen zich op het gras weer allerlei religieuze verschijnselen voordoen. Ik beperk me nu even tot wat ik het vorige seizoen bij mijn favoriete club PSV zag. Het meest opvallend was Ibrahim Sangaré, middenvelder uit Ivoorkust.

Hij liep kennelijk bewust als laatste het veld op. Het leek erop dat hij niemand in de ..