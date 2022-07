Cruciaal is: ‘Ik sta aan jullie kant’

Augurken, boterhamworst, zilveruitjes en kaasblokjes. Het is maandagochtend en ik ben oer-Hollandse hapjes aan het klaarmaken op het kantoor van Move Community.

Mijn collega’s en ik bereiden een YouTube-opname voor waarin we in samenwerking met Kerk in Actie én met jongeren uit heel Nederland Khrystyna en Natalia in de watten gaan leggen.

Deze dames werken in Oekraïne voor een stichting die hulp biedt aan mensen in moeilijke situaties; sinds de oorlog met Rusland is dit werk alleen maar urgenter geworden. Deze jonge vrouwen zijn even in Nederland om over hun werk te vertellen.

Ze denken dat ze ‘gewoon’ geïnterviewd zullen worden, maar ze worden keer op keer verrast: eerst met een boottocht inclusief deze Hollandse lekkernijen, daarna met ee..