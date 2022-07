Hitte vergt een ‘schaduwplan’

Dat moet anders: het is tijd voor gemeentelijke ‘schaduwplannen’ om de hitte het hoofd te bieden.

De dag dat het in Nederland tussen de 37 en 39 graden werd, was ik de hele dag buiten. Te beginnen met een lange fietstocht, om vervolgens te helpen bij de graanoogst. Het was die bewuste dinsdag erg rustig op straat; toch waren er wel enige fietsers, en rond het middaguur passeerde zelfs een vrouwelijke hardloper. Hun én mijn geheim: we bewogen ons in de schaduw.

Schaduw is zo’n fenomeen dat je ergens in je leven op waarde gaat schatten, op de momenten dat het zeer warm is, of wanneer je na kilometers door de zon opeens een verkoelend bos in fietst: het is een paradijselijke ervaring. Sommige vakanties in Zuid-Frankrijk herinner ik me nog voo..