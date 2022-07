Mijn man maakt veel geluid tijdens het vrijen, daar kan ik niet tegen. Wat nu?

Eerder was er achterstallig onderhoud in hun relatie, maar dat is verdwenen. Er is weer meer ontspanning, humor en gevoel van ‘samen’. Ook los van elkaar kunnen ze weer dingen doen waar ze van genieten zonder zich bezwaard te voelen. Over het eigen gelijk heenstappen na ruzies gaat aanzienlijk sneller en onderlinge verschillen mogen er zijn. ‘Maar’, zeggen ze, ‘we zijn nog niet klaar. Er is nog iets met de seks dat niet lekker gaat. Daar zit een verschil waar we niet uit komen.’

Vanwege de zomerse warmte slapen ze in hun nieuwe huis met open ramen. En daar zit het probleem. Geluid. Hij maakt volgens haar ‘heel veel geluid’ tijdens het vrijen en helemaal als hij klaarkomt. In de winter vindt ze dat ook, maar dan zijn de ramen dicht e..