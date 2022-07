Het is te eenvoudig om bij de schepping alleen een man en een vrouw voor je te zien

De ergste hitte was weggetrokken en we keken vanaf het terras naar de wedstrijd van de Oranje-leeuwinnen. Benieuwd of er bij een doelpunt in de hele buurt gejuich zou klinken, trots op onszelf en Nederland dat vrouwenvoetbal inmiddels zo serieus genomen wordt.

Bij het in beeld komen van de Franse voetbalcoach – blauwe blazer, donkere bril, hoekige blik, vrouw, zei iemand: ‘Wat een manwijf!’ We schrokken er allemaal van. ‘Dat kun je écht niet zeggen’, zei iemand. Een ander, voorzichtig: ‘Je mag het wel denken natuurlijk … dat doen we allemaal weleens. Maar het hardop zeggen ...’

De rest van de wedstrijd, die geen reden tot juichen gaf, dacht ik erover na. Waarom maakte de aanblik van deze coach die niet in een bepaald hokje van vrouwe..