Het stak dat een man op deze manier over vrouwen praatte

‘Wat ben ik blij dat ik nu leef en niet tweehonderd jaar geleden!’, zei mijn vijftienjarige dochter. Ze had een film gekeken over het leven van jonge vrouwen in het begin van de 19e eeuw en ze was er niet vrolijk van geworden.

Ik ben ook blij dat ze nu leeft, zeker gezien de sterke persoonlijkheid die ze is. Ze zou in de 19e eeuw ofwel doodongelukkig in een gearrangeerd huwelijk zijn gestopt ofwel doodongelukkig als dienstmeid in een groot herenhuis hebben gediend.

Nee, 2022 is een betere tijd om te leven, vonden mijn dochter en ik. Tot we stuitten op het bericht over vrouwen als sperma-emmers – een uitlating van een mannelijk lid van het Amsterdamse studentencorps. ‘Bah’, zei mijn dochter, ‘dat moet stinken zeg. Hadden ze dat in de ..