Ik ging op zoek naar een verrader (en vond hem)

Ik zoek een verrader. Ik heb een vermoeden, maar moet het bewijs nog vinden. Daarvoor ga ik in Den Haag de draaideur binnen van het Nationaal Archief.

Bij de balie wordt stevig gecontroleerd. Geen mobiel mee, foto’s maken verboden. Geen pen mee. Bij een detectiepoortje zit een bewaker. Hij wijst naar het potlood dat met de punt uit de borstzak van mijn bloes steekt. Of hij dat even helemaal mag zien? In orde, zegt hij, er zit geen gummetje aan. En wat zit er in die envelop? Hij ritselt door mijn papieren. In orde, maar die envelop moet terug naar de locker. Het is een vriendelijk uitgevoerd ritueel.

Aan lange tafels zitten veel mensen, vooral oudere mannen, die ernstig in papieren turen, met de hand langs wang en kin strijken, notit..