Werk in Nazareth: baan of roeping?

Regelmatig wordt aan ons de vraag gesteld: ‘Vind je het leuk om in Nazareth te wonen en te werken?’ Of: ‘Geeft het je energie?’ Persoonlijk vind ik het altijd lastig om deze vragen te beantwoorden. Zowel ‘ja’ als ‘nee’ zou een eerlijk antwoord kunnen zijn; het verschilt een beetje per dag. En ik vraag me ook altijd af hoe Jezus of Petrus en Paulus deze vragen zouden hebben beantwoord, of diegenen die voor mij in het ziekenhuis hebben gediend.

Ruim 160 jaar geleden begon de jonge Kaloost Vartan aan de reis van zijn leven. Geboren in Istanbul, gediend in de Krimoorlog en opgeleid tot zendingsarts in Edinburgh, werd hij naar Nazareth gezonden om het eerste ziekenhuis tussen Beirut en Jeruzalem op te zetten. Hij is daar uiteindelijk tot zijn ..