De spirituele taal van 2022 is lichaamstaal

Het strand is tegenwoordig een wandelende en zonnebadende kunstgalerij. Ik zit op mijn handdoek op het inmiddels warme zand en zie rechts van me een indrukwekkende leeuw voorbij lopen, een paar meter verder ligt er een ‘draak’ de zon te aanbidden. Ik voel me naakt in mijn zwemshort. Tatoeages zijn hot, niet alleen op het strand. Steeds meer jongeren en dan vooral meiden laten een tattoo zetten. Een op de drie jongvolwassenen tussen de 18 en 29 jaar in ons land heeft inmiddels een voor-altijd-blijvend plakplaatje op zijn lijf. De zestienjarigen hebben nog toestemming van hun ouders nodig. Grote kans dus dat je vroeg of laat van je tiener de vraag gaat krijgen: ‘Pap, mam, mag ik een tatoeage laten zetten? Please?’

met opa naar de tattoos..