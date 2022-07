De buitenlandervaring voor studenten, daar moet het mes in

Een tekort aan studentenhuisvesting is vreselijk. Maar dat de instroom van buitenlandse studenten daar nu deels op afketst in Nederland, daar zou ik niet rouwig om zijn. De wereld, Nederland, draait vast op tal van vlakken. We kunnen niet op oude voet doorgaan. Dat geldt ook voor de gelauwerde buitenlandervaring van studenten, die het reizen over de wereld fors aanjaagt. Man, man, man, wat wordt daar hoog van opgegeven. Indien je die ervaring niet opdoet (‘het staat goed op je cv’), moet je wel een loser zijn.

Minister Dijkgraaf van Onderwijs was laatst op bezoek bij een mbo-opleiding verpleegkunde. ‘Ik zie het als een grote opdracht om het mbo te emanciperen als volwaardige vorm van vervolgonderwijs’, noteerde Het Parool ui..