Een zachtmoedig persoon is moedig om mild te zijn én te blijven, in iedere situatie

Hij draait onhandig op zijn stoel, en verschuilt zijn ogen achter een pet. Dan geeft hij toe: ‘Het maakt me ongemakkelijk.’ Ik zit tegenover Robin Simon, in de christelijke dancewereld bekend als DJ Roberto Rosso. Voor een zomerserie in deze krant praten we over de zaligspreking ‘gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten’.

Een zachtmoedig persoon is niet soft of meegaand, zoals vaak wordt gedacht. De persoon is vriendelijk en verdraagzaam. En bovenal moedig om mild te zijn én te blijven, in iedere situatie. Ook als lijden het levensgeluk berooft, als onrecht in het gezicht spuugt of als mensen haatdragend handelen.

Ik denk tijdens de voorbereiding aan de Amerikaanse dominee Martin Luther King. Hij koos altijd de kant van..