Milde scherpzinnigheid is nodig om toon en inhoud van prediking aan de orde te stellen

Er is gelukkig weer een dominee in de gereformeerde gezindte die zijn nek uitsteekt. De verkondiging moet niet gericht zijn op het waarschuwen voor de hel, maar op het gunnen van het geloof, stelt de hersteld hervormde predikant Gert van den Brink. ‘Als mensen horen dat zij misschien wel geloven, maar met open ogen de hel in gaan, is dat ontzettend manipulerend. Dat is echt een enorme aanslag op het geloofsleven van mensen’, zegt hij in een interview in het Nederlands Dagblad.

Het deed mij denken aan het verhaal dat gaat over een beginnend predikant. Hij wandelde ’s avonds door..