Dans Macabre in Krakau, met namaak-Joodse muziek en gerechten

De hete zomermaand augustus 1939 loopt ten einde. Net als in de rest van Polen is in de stad Krakau de oorlogsdreiging zichtbaar. Jonge soldaten melden zich bij hun legereenheid.

In het hart van de Joodse wijk Kazimierz hobbelen de handkarren over de keien van het Szerokaplein. In zwarte kaftan geklede mannen zijn op weg naar het leerhuis om de hoek. Jonge meisjes in klassiek-religieuze kleding scheppen emmers water bij de pomp. Moeders komen terug van de vismarkt of van de kippenboer, waar ze hun verse kip koosjer hebben laten slachten door de sjocheet, de ritueel slachter. Voor de sjabbat, die over enkele uren begint.

De lezer die bekend is met boeken of films over het vooroorlogs Joodse ‘sjtettl-leven’ van Oost- Europa zal deze beelden ..