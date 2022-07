Moet de preek op zondag actueel en maatschappelijk relevant zijn? Op Twitter laaide de discussie daarover op naar aanleiding van onder meer de boerenprotesten en het gevoerde stikstofbeleid.

Dat wordt dan kiezen. Preek je over onderwerping aan de overheid (Romeinen 13) of over de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21), een verhaal dat de boze boeren zelf al aanreikten? Over zorg voor de schepping (Genesis 2) of dreigende hongersnood (Genesis 41)?

Kortom, de vraag is belangrijk, onmogelijk én paradoxaal. Belangrijk, omdat een preek die loshangt van het leven en deze tijd al snel nergens mee verbonden is – tijdloze preken hebben weinig met een urgent evangelie van doen.

Belangrijk maar onmogelijk, omdat je als voorganger geen rechtstreeks b..