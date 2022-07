Het alziende Aldi-oog beschermt tegen de verleiding van het achtste gebod

Ik moet wat opbiechten. Als tiener heb ik regelmatig iets uit onze plaatselijke Spar meegenomen, zonder te betalen. Het welbekende dropje uit een opengescheurde zak zal niemand een doodzonde noemen, maar bij mij ging het veel verder en daar ben ik niet trots op.

Wat eetbaar was en onopvallend onder mijn jas paste, smokkelde ik de winkel uit. Hoe vaker het lukte om ongezien weg te komen, hoe gemotiveerder ik werd voor een volgende keer. Het heeft niet lang geduurd, want op het moment dat ik bij de V&D met een dure reep chocolade van Côte d’Or de winkel uitliep, werd ik in de kraag gevat door twee mannen in donkerblauwe jassen. Ze namen me mee naar de hoogste verdieping van dat kolossale complex waar ik via allerlei gangen uite..