Bidden voor een fijne vakantie? Ik heb daar moeite mee

Het is vakantie! En dan dit bericht: ‘In het Veluwemeer bij Biddinghuizen is vanochtend het lichaam van de 5-jarige dochter gevonden van het Duitse gezin dat gisteren was omgeslagen in een kano. Daarmee zijn bij het ongeluk drie van de vier gezinsleden om het leven gekomen; enkel een 7-jarig meisje overleefde het drama.’

Het zijn van die ontstellende berichten in de zomertijd. Een ouder die omkomt bij een ongeluk, een kind dat verdrinkt. Het ideaalbeeld van de zomervakantie – een tijd van volop leven, genieten, ontspannen – contrasteert zo overduidelijk met de loop der dingen: de plotse dood, een intens verlies. Overlevenden reizen met hun vakantiespullen rouwend naar huis.

Een paar jaar geleden moest ik aan het einde van het vergade..