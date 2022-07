Een beetje knoeien met regels is in een overgereguleerde samenleving belangrijk

Regels verstikken het samenleven soms. Wie op de juiste momenten een oogje dichtknijpt vormt de smeerolie van de samenleving, schrijft socioloog Wim Dekker. Zelf sjoemelde hij met een cijfer van een student.

Net voor het begin van de vakantie moest ik een werkstuk beoordelen. Dat is bij ons met regels omgeven. Beoordelen moet objectief. Het gevoel van een docent mag daarbij geen rol spelen. Ook zijn oordeel niet. Op grond van de objectieve criteria kwam er een vernietigend cijfer uit rollen. Er was niet opgeschreven wat moest, ook al was het niet allemaal onzin. Feitelijk gezien terecht. Maar het ging wel wat voorbij aan de inzet en betrokkenheid van de auteur.

Maar goed, de vernietigende onvoldoende moest in het computersysteem geze..