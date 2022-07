Denk je dat het wat kan worden tussen ons, vroeg Nico over een ander meisje

‘Wat denk jij? Kan het nog wat worden tussen ons?’

Hij kijkt mij aan. Mijn hand in die van hem. Mijn mond wordt droog, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik hoop dit al zo lang. Dat we meer worden dan vrienden. Want hij is zo knap. Zo lief. Zo mijn allerbeste vriend tot wie ik me heimelijk onwijs aangetrokken voel.

Niet te gretig Cocky, denk ik. Ik kijk voorzichtig naar hem op, verwachtend dat mijn ogen die van hem ontmoeten. Maar hij kijkt niet naar mij, hij kijkt naar links, naar ergens op de horizon. Hij laat mijn hand los en vraagt zichzelf hardop af: ‘Of denk je dat ze toch nog steeds verliefd is op die andere gozer?’

Het is 25 jaar geleden, maar nog steeds ik voel ik ergens in mijn hart een kleine steek als ik eraan terugdenk. Dez..