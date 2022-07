Hopelijk komt de vraag: gaat seks mee in de koffer?

De vakantieperiode is aangebroken en je krijgt de kriebels om erop uit te trekken. Waar gaat de reis heen? Een huisje in een pittoresk dorpje, een vakantiepark met van alles erop en eraan, een hotel of een camping? Ver weg of liever dichterbij? Natuur of stad? En hoe wordt het budget bepaald?

Het is een hele tour om tot iets te komen dat voor ieder naar de zin is. Je hoort van je partner wat voor ideeën en/of wensen die heeft, en als jullie kinderen hebben is het mooi als ieder kind kan vertellen wat het leuk zou vinden tijdens de vakantie. En hoe zit het met jezelf? Weet jij waar je dit jaar behoefte aan hebt? En hebben jullie elkaars behoeften goed in kunnen schatten? Ervan uitgaande dat er een plan uitkomt waar met ieders behoeften rek..