Helpen op een boerderij terwijl we nog niet wisten wat er voor boeren in de lucht hing

We vierden er het kerstfeest van de kinderclub van de kerk. In de stal van een boer die in de kerkenraad zat. We zaten op hooibalen en luisterden naar het Kerstverhaal. Koeien loeiden terwijl wij ‘In Bethlehems stal’ en andere kerstliederen zongen. Na afloop was er warme chocolademelk en een heerlijke koek. We gingen lichamelijk en geestelijk gevoed en gelaafd naar huis. Het was donker, de Kerstnacht ving aan.

Een zomer later mocht ik samen met mijn broertje een dag helpen op deze boerderij. We trokken onze blauwe overalls aan. Stoer stapten we met onze laarzen aan het boerenerf op. Een groot avontuur hing in de lucht. Eerst wat drinken in de keuken, het vakblad De Boerderij lag in de lectuurbak. We bladerden er vol interesse in...