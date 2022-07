De duizenden jongeren die op zondag naar evangelische megakerken komen, komen bovenal uit passie voor Jezus

Nu de temperaturen stijgen, gaat het bloed sneller stromen. Het perfecte moment voor een spannende vraag. Hoe staat het met uw passie voor Jezus?

Het afgelopen seizoen ontving ik berichtjes van verontruste mede-theologen. Ze varieerden van filmpjes van een genezingsdienst van Jan Zijlstra tot massale doopdiensten in de open lucht en megakerk Mozaiek. Stellingname gewenst, begreep ik. Wil je als ‘weldenkende’ theoloog niet worden geschaard in het kamp van homohaters, fundi’s, complotdenkers en Trump-aanhangers, dan is het zaak je tijdig af te keren van de evangelische beweging.

Ik had natuurlijk kunnen beweren dat God niet meer geneest. Dat jongeren die zich massaal te water storten, gebukt gaan onder een massapsychose. En dat megaker..