Zijn er over twintig jaar nog gemeenteleden die over de grens in Gods koninkrijk willen dienen?

Het leven op het zendingsveld is weerbarstig. Lourens Geuze, pastoraal werker in Nazareth, vraagt zich af: zijn (langetermijn)veldwerkers een uitstervend ras?

Toen we in december 2019 werden uitgezonden naar Nazareth, vroegen veel mensen aan ons: ‘Hoelang hopen jullie daar te blijven?’ Meestal antwoordden we met ‘twee tot twintig jaar’ als teken van hoopvolle verwachting maar ook van enig realisme.

Drie maanden later brak de coronapandemie uit. De grenzen van Israël gingen dicht en als gevolg daarvan moesten alle vrijwilligers van onze organisatie noodgedwongen vertrekken. Wij waren de enigen die gevraagd werden om te blijven. De directie wilde ons graag inzetten voor pastoraat onder ziekenhuismedewerkers tijdens deze wereldwijde gez..