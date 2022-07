Trap niet in het idealistische jasje van deelscooters

In ons stedelijke landschap worden in hoog tempo elektrische deelfietsen en deelscooters uitgezet. Ze staan in kuddes of als eenlingen her en der in stadswijken. Ze hebben ieder hun schreeuwende kleur, behorend bij het bedrijf dat ze te huur aanbiedt. Laatst stuitte ik op mijn korte wandeling van huis naar supermarkt op exemplaren van drie verschillende aanbieders: Go Share, Tier en Dott, van gifgroen tot helblauw.

Je eigen fiets of scooter stal je uiteindelijk vaak weer in eigen tuin of schuur. De ‘deelscooters’ moeten daarentegen altijd in de openbare ruimte voor het grijpen blijven. Zij belanden op trottoirs en belemmeren er nogal eens de vrije doorgang.

Spullen delen is een prachtig ideaal. Het raakt weer in zwang omdat de aarde dreigt..