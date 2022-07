Inflatiescenario: zal de Europese Centrale Bank de rente verhogen, of blijft ze achteroverleunen?

Dit jaar zal de inflatie uitkomen op een getal rond de 8 procent. Sinds de jaren zeventig is de inflatie niet zo hoog geweest. Gelukkig is er goed nieuws. Het Centraal Planbureau (CPB) denkt dat de inflatie weer snel zal dalen. Een langdurig hoge inflatie en een loon-prijsspiraal, waarbij lonen en prijzen haasje-over springen, is onwaarschijnlijk. In een recente publicatie over inflatiescenario’s leggen CPB-economen uit waarom. Het optimisme is gebaseerd op een combinatie van veronderstellingen over economische schokken en vertrouwen in onze instituties.

De hoge inflatie waar we nu onder lijden is de optelsom van een ongelukkige combinatie van vraag- en aanbodschokken. De verstoring van de wereldwijde aanbodketens vanwege de pandemi..