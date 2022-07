De offers die de generatie van Bittich Mohammed bracht, zijn niet voor niets geweest

De vader van Fatiha is overleden. Zij helpt ons het huis schoon te houden. Bij de ochtendthee vertelt ze over de drukte in de moskee, bij het gebed voor haar vader Bittich Mohammed (86). ‘Er waren zelfs jonge knullen die je daar anders zelden ziet.’ Ze lacht erbij, door haar tranen heen.

Ook voor die jongeren, de derde generatie, was haar vader een schakel met hun afkomst. ‘Hij was één van de allereerste Marokkaanse gastarbeiders in Ede. Mijn vader was al jong verantwoordelijk voor zijn familie. In 1964 kwam hij naar Nederland. Het was hier zo koud en guur, hij ging snel terug. In Marokko was nog steeds geen enkel uitzicht op werk en een beter leven. Daarom ging hij in 1966 alsnog naar Nederland.’

Tijdelijk, dacht hij. ‘Met and..