In de kerk is veel mogelijk voor onvolmaakte mensen

Als je kijkt naar wat je wel kan in plaats van wat je niet kan, is er veel mogelijk. Zeker in de kerk, waar beleden wordt dat geen mens volmaakt is. Dat bleek maar toen ik gevraagd werd voor een bestuursfunctie.

‘Mogen we met bij je langskomen om te praten over een rol in het kerkbestuur?’ Toen die vraag gesteld werd, wilde ik eigenlijk meteen ‘nee’ zeggen. Een drukke bestuursfunctie past niet in mijn agenda. Niet omdat die heel vol staat, maar omdat mijn energie op is na een paar dagen werken, mijn huishouden en een paar sociale contacten. Toch volgde er een gesprek waar ik warm van werd. De functie leek me op het lijf geschreven, sloot aan bij een verlangen, maar was te veel gevraagd. Ik bad, stak een kaarsje aan, dacht diep na en maakt..