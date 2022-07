Als verlichte kerstboom rondfietsen

Het is lang geleden gebeurd, dus inmiddels kan ik het verhaal wel breder verspreiden. Het gaat over een fietsende kerstboom. Op een avond werd ik in het donker van mijn sokken en mijn fiets gereden door een plaatselijke automobiliste. Ze stapte geschrokken uit. Nog meer schrok ze toen ze zag dat ze een bekende had aangereden. ‘Henk, wat doe jij hier?’, vroeg ze. Ik zei geheel naar waarheid: ‘Ik lig op de grond.’ Misschien dacht ze wel: nu zijn de rapen gaar. Want over een paar maanden zou ze examen bij mij moeten doen. Ik was niet goed in het geven van onvoldoendes, maar je wist natuurlijk maar nooit.

Gelukkig viel de schade aan auto, fiets en mijzelf enorm mee. Er hoefde geen verzekering aan te pas te komen. Ik fietste gewoon verder naar..