Geen zwart/wit

Er zijn mensen die doen alsof de mensheid louter uit goeden en slechten bestaat. Voor hen zijn er alleen maar wit-zwarttegenstellingen, bevindt moreel zich altijd tegenover immoreel. Je komt die houding nogal eens tegen als het over Israël en de Palestijnen gaat. Nu er in Jeruzalem opnieuw een kabinet is gevallen, met in november verkiezingen, is dat niet anders.

Toch blijkt juist in het Joods-Palestijnse conflict dat de werkelijkheid ingewikkelder is. Vaak neemt het gelijk van de één het gelijk van de ander niet weg. Als voorbeeld denk ik aan het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk zoals dat in 1948 bij de uitroeping van de staat Israël ontstond.

ieders gelijk

* O..