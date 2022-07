Zie het als een mooie en zomerse oefening: groet íédereen

Onderweg naar het station, de laatste schoolweek was inmiddels aangebroken, schoof een fietsende jongen in beeld die iedere voorbijganger groette. Hij zou qua uiterlijk uit Pakistan of Afghanistan kunnen komen, stak in een keurig zwarte outfit, zijn moeder fietste zo’n twintig meter voor hem uit.

Het mooie was dit: aan zijn groet viel niet te ontkomen. Hij nam de tegenliggers niet eens eerst op maar groette gewoon, met een duidelijke stem en een ruimhartig gebaar: een zwaaiende linkerarm, de hand omhoog.

‘Goedemorgen vader’, zei hij in de fietstunnel tegen een man in pak die hem tegemoet kwam - dat ‘vader’ trok aanvankelijk mijn aandacht. De man reageerde niet. ‘Dag mevrouw’, volgde er tegen een moeder die haar kinderen naar school bracht.

