Hoe gaan we deze zomer werk maken van elkaar?

Zomer. Eindelijk tijd voor elkaar en tijd om echt aan elkaar toe te komen. Wensen en verwachtingen kunnen behoorlijk gespannen raken en daar gaat het vaak fout. Ze zijn niet of alleen in vage termen besproken, zoals ‘leuke dingen doen samen’.

Of ideeën zijn in het hoofd omgevormd tot iets heel anders zonder dit aan elkaar te vertellen, bijvoorbeeld ‘mijn ouders gaan dan ook gezellig mee’. Of het is gebleven bij ‘we zien wel, komt goed’. Niet doen: maak lekker concreet wat je wilt zodat je allebei precies weet wat de ander leuk vindt of waar de ander aan toe is in de zomer. Dat scheelt een hoop gedoe.

Vraag: waarom zou je dit alleen doen als de zomer aanbreekt en je vakantie hebt? Waarom vertel je elkaar niet veel vaker wat je samen w..