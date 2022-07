Merkwaardig genoeg is er meer te genieten als we minder hebben

Theezakjes met dubbelzijdig full colour bedrukte etiketjes eraan. Rieten manden met niets erin. Acht sinaasappels persen in de supermarkt voor een flesje dat u thuis in één keer leegdrinkt. Geschild zacht fruit in een plastic bakje, gewassen en gesneden groente in een plastic zak. Meer eten op uw bord dan u opeet. Drie voor de prijs van twee kopen, terwijl u voor één naar de winkel kwam.

Een elektrisch apparaat gebruiken voor iets wat u ook op spierkracht had kunnen doen. In de auto stappen voor een boodschap dichtbij. Een rek vol schoenen voor u alleen. Online die nieuwe trui bestellen, terwijl uw kledingkast vol is. Een nieuwe telefoon aanschaffen als de oude het nog doet. Uw kind bezoeken aan de andere kant van het land. Even naa..