Kunt u niet gewoon een keertje trots op me zijn?

‘Mam’, verzuchtte ik, ‘kunt u niet gewoon een keer schaamteloos trots op me zijn?’

Ik had haar blij opgebeld en verteld over een nieuwe podcast, toen ze mijn blijdschap direct had weten te beteugelen door te vragen of dat wel kon met mijn drukke gezin en dat ik toch al druk genoeg was.

‘Natuurlijk ben ik wel trots op je. Maar je moet je niet beter gaan voelen dan een ander’, zei ze, zoals ze dat er altijd achteraan zegt als ze trots op me is.

Zo lang als ik mij herinner, voert mijn moeder een uiterst strikt niet-trots-op-jezelf-zijn beleid. Kwam ik thuis met een goed cijfer, dan zei ze: ‘Heel goed, maar je mag er niet trots van worden.’ Hadden mijn zussen en ik ergens opgetreden, dan glunderde ze weliswaar van trots, maar ze drukte ons op h..